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В Киевской областной ОГА опубликовали статистику заболевших COVID-19 по населенным пунктам

Больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружили в Обуховском районе. 

В Киевской областной ОГА опубликовали статистику заболевших COVID-19 по населенным пунктам
Фото: Lb.ua

В Киевской области по состоянию на 1 апреля 2020 официально подтверждены 57 случаев заболевания коронавирусом. Из них - 19 в Обуховском районе (пгт Козин, с. Романкив, г. Украинка - в том числе 2 ребенка).

В Киево-Святошинском районе заболели 12 человек - в Вишневом, Боярке, с. Лисныки. с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка. Об этом сообщили на странице Киевской областной государственной администрации в Facebook.

В Борисполе заболели 6 человек, в Белой Церкви - 3, в Броварах - 3, в Обухове - 2, в Ирпене - 2.

В Васильковском районе в с. Рославичи заболели 2 человека, один в Бориспольском районе в селе Гнидын, по одному в пгт Ворзель и Гостомеле.

Также по одному пациенту в Буче, в Белоцерковском районе в с. Фурсы, в Броварском районе в с. Зазимье, в Ставищенском районе в пгт Ставище, в Макаровском районе в с. Мостище.

"Из них на стационарном лечении 20 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 37", - добавили в ОГА. 

Выздоровел один человек, трое умерли. 

Статистика по возрасту:

  • 1-10 лет - 3,5;
  • 11-20 лет - 3,5;
  • 21-30 - 8,8%;
  • 31-40 лет - 24,5%;
  • 41-50 лет - 35%;
  • 51-60 лет - 19,2%;
  • 61-70% - 1,8%;
  • более 70 лет - 3,5%.

"Подозрение на заражение имеют 223 человека: Обуховский район, Киево-Святошинский район, Броварской район, Бориспольский район, Вышгородский район, Макаровский район, Фастовский район, Васильковски район, Бородянский, Переяслав-Хмельницкий, Барышевский, Рокитянский, Белоцерковский, Яготинский районы, с. Коцюбинское, г. Белая Церковь, Буча, пгт Ворзель, Иванкив, г. Гостомель, Буча и Ирпень", - добавили в ОГА.

Напомним, что в Киеве количество граждан с коронавирусом за сутки увеличилось на 25 человек. Из новых 25 случаев заражения - 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин от 21 года до 80 лет и один ребенок - девочка, которой немногим более года.

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