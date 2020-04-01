В Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у умершей роженицы

Женщина не признавалась врачам, что приехала из Польши.

В Ивано-Франковской области лабораторно подтвердили COVID-19 у роженицы, умершей в областном роддоме 30 марта. Это четвертый летальный случай в регионе с начала эпидемии.

Об этом сообщил "Укринформу" заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.

"Мы получили положительный результат на COVID-19 у 37-летней роженицы, умершей 30 марта в областном роддоме. Вчера взяли мазок для исследования коронавирусной инфекции у ее новорожденного ребенка. Результаты ожидаем", - сообщил Чемный.

Соседки по палате умершей женщины прошли экспресс-тесты, коронавирус у них не подтвердили.

"К тому времени, когда роженица еще не призналась в том, что недавно вернулась из Польши, она лежала в палате с четырьмя женщинами... В настоящее время все они изолированы, каждая - в отдельной палате, все прошли экспресс-тесты на COVID-19 и они отрицательные. Палата, где они были вместе, продезинфицирована, все женщины чувствуют себя хорошо", - отметил Чемный.

Напомним, что жительница Болехова с хронической артериальной гипертензией и ожирением четвертой степени умерла 30 марта вскоре после родов. Врачи не знали, что она приехала из Польши, до тех пор, пока ей не стало плохо.

У женщины родилась девочка весом 2,5 кг. Ребенок не имеет признаков заболеваний, дышит самостоятельно, находится под наблюдением врачей.

31 марта новые смерти от коронавируса подтвердили в Черновицкой (2 случая), Сумской (1 случай) и Киевской области (1 случай).