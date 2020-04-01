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В Черновицкой области COVID-19 нашли у итальянца

31 марта два человека с коронавирусной болезнью скончались.

В Черновицкой области COVID-19 нашли у итальянца
Фото: Lb.ua

Один из инфицированных коронавирусом в Черновицкой области является гражданином Италии.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

В видео, которое опубликовано в фейсбуке, он напомнил, что сейчас несколько граждан Украины сейчас лечатся от COVID-19 в Италии.

"У нас также есть такой случай. Гражданин Италии сегодня лечится у нас в Черновицкой области, наши украинские врачи помогают ему вернуть здоровье", - сказал Осачук.

Глава ОГА сообщил, что за сутки в Черновицкой области на коронавирус проверили 39 образцов, в 14 случаях диагноз подтвердился. По состоянию на вечер 31 марта в области лабораторно подтверждены 104 случая COVID-19. За сутки два человека с коронавирусной болезнью скончались.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 96 новых случаев коронавируса, общее количество инфицированных в стране возросло до 645.

Общее число жертв COVID-19 выросло до 17-ти, 10 пациентов выздоровели.

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