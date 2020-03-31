Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Коронавирус обнаружили у мэра Монастыриска

Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в районе выросло до 68.

Коронавирус обнаружили у мэра Монастыриска
Мэр Монастыриска Андрей Старух
Фото: facebook.com/Андрій Старух

Мэр райцентра Монастыриска Тернопольской области заболел COVID-19.

Об этом сам Андрей Старух сообщил в фейсбуке.

"Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя - Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", - написал мэр города.

Андрей Старух рассказал, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально.

"Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его", - отметил чиновник.

Он призвал жителей города не паниковать, придерживаться карантина, оставаться дома.

Андрей Старух сообщил, что две недели ему придется пробыть на самоизоляции. Однако он намерен работать дистанционно.

По состоянию на 17:00 31 марта в Монастырисском районе COVID-19 лабораторно подтвердили уже в 68 человек (38 случаев в самом райцентре, в том числе 29 медиков.

"На 17:00 в Монастырисском районе: инфицированных коронавирусом - 68 человек... В их числе медперсонала - 29 (8 врачей, 13 медсестер, 8 мл. медсестер)", - сообщил глава Монастырисской РГА Павел Дронь.

Он уточнил, что среди инфицированных жителей района также два полицейских и священник.

Накануне сообщалось, что в связи с обнаружением коронавируса у ребенка с села Лидыхов Кремнецкого района, который изначально был госпитализирован в Почаеве, на самоизоляции находится медперсонал двух отделений местной больницы, а также члены их семей.

В частности на самоизоляции находится мэр Почаева Василий Бойко, так так его жена работает в местной больнице.

По официальным данным Минздрава, в Тернопольской области - 78 подтвержденных случаев коронавируча, в т.ч. 1 летальний.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также