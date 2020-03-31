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В Офисе президента определили 61 отель для обсервации

Зеленский обратил внимание на то, что условия "должны быть комфортными".

В Офисе президента определили 61 отель для обсервации
Фото: president.gov.ua

В Украине подготовили 61 заведение для обсервации прибывающих из-за рубежа граждан, которые должны пройти две недели самоизоляции для нераспространения коронавируса.

Об этом шла речь на селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, сообщается на сайте ОП.

Президент обратил внимание на то, что условия в местах обсервации должны быть комфортными для людей.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - подчеркнул Зеленский.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, в свою очередь, сообщил, что в гостиницы и санатории уже направлены очки, костюмы и маски.

"Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. В случае отрицательного результата, то есть отсутствия инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", - говорится в сообщении.

На совещании поднимался вопрос защищенности медиков и предоставления им гарантий работы и соответствующей оплаты.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Напомним, в феврале 45 украинцев и 27 иностранцев были эвакуированны из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса. Их размещали на обсервацию в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

С тех пор в Украину прибыли тысячи граждан, которых в основном отпускают на самоизоляцию домой.

30 марта Кабмин одобрил обязательную обсервацию для граждан, вернувшихся из стран с коронавирусом.

31 марта несколько эвакуированных граждан сбежали с обсервации в киевских гостиницах. Накануне журналист обнародовал видео, как прибывшие из Вьетнама украинцы сопротивляются обсервации и вырываются домой.

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