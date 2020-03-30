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Число случаев COVID-19 в Украине выросло на 68 до 548-ми

Общее количество связанных с коронавирусом летальных исходов увеличилось до 13, восемь людей выздоровели.

Число случаев COVID-19 в Украине выросло на 68 до 548-ми
Фото: EPA/UPG

В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.13 инфицированных скончались, 8 - выздоровели.

Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава Коронавірус_інфо.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. В целом в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что с начала года Центр общественного здоровья Украины проверил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. 176 пока исследуются.

По состоянию на утро понедельника количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умерло 11 пациентов с COVID-19, 6 - выздоровели.

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