Их доставят в инфекционные лаборатории во всех областях.

Из Сеула в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19 производства компании SolGent.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что после прохождения таможенных процедур по оформлению тесты доставят в инфекционные лаборатории во всех областях, "в которых есть надлежащие условия для их хранения".

Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины.

"Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЦОЗ получил из Китая 50 тыс. тест-систем ПЦР и 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.