Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Украину доставили 100 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус из Южной Кореи

Их доставят в инфекционные лаборатории во всех областях.

В Украину доставили 100 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус из Южной Кореи
Фото: Офис президента

Из Сеула в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19 производства компании SolGent.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что после прохождения таможенных процедур по оформлению тесты доставят в инфекционные лаборатории во всех областях, "в которых есть надлежащие условия для их хранения".

Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины.

"Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЦОЗ получил из Китая 50 тыс. тест-систем ПЦР и 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также