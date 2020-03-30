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В Сентрал-парке развернули полевой госпиталь

Город столкнулся с серьезной нехваткой мест в больницах.

Фото: EPA/UPG

В нью-йоркском Сентрал-парке развернули полевой госпиталь.

Как сообщает NBC, строители начали ставить белые медицинские палатки на одной из лужаек парка на выходных. В воскресенье мэр города Билл де Блазио заявил, что госпиталь на 68 коек откроется во вторник.

Он предназначен для больных с заболеваниями органов дыхания и является совместным проектом гуманитарной организации евангельских христиан Samaritan’s Purse и нью-йоркской сети больниц Mount Sinai.

Нью-Йорк - один из основных очагов эпидемии коронавирусной болезни в США. По подсчетам Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в городе выявили 33,8 тысячи случаев заражения, 776 человек умерли.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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