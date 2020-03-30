Як COVID-19 змушує суди працювати креативно в нових умовах?

Стрімке поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) зумовило швидкі судові реформи по всьому світу, щоб забезпечувати доступ до правосуддя в нових умовах. Найбільш гнучкими виявилися держави із прецедентною системою права. Вони змогли оперативно реагувати на мінливі виклики, не очікуючи законодавчих змін. Тоді як уряди і парламенти більшості країн статутного права ще думають над тим, як забезпечити безпечну і безперебійну роботу судів.

Фото: Сергей Нужненко

Віддалений розгляд

Ключовою зміною став перехід на дистанційне слухання справ, які мали розглядатися в судових засіданнях. У багатьох країнах суди запровадили слухання в режимі телефонної або відеоконференції, коли сторони та їхні адвокати можуть перебувати далеко за межами суду, зокрема вдома чи на робочому офісі. Зазвичай при цьому використовується не якесь особливе (судове) програмне забезпечення, а загальнодоступні програми та засоби (BT conference call, Skype for Business, court video link, BT MeetMe, Zoom, Facetime, звичайний телефон у Великій Британії, Skype for Business у Нью-Йорку, США, Vidyo в Індії тощо). Тепер це часто визнається основною формою слухання, за промовчанням, тоді як винятки мають бути обумовлені.

Починаючи з 12 березня і дотепер, переважна частина штатів у США запровадили дистанційний розгляд – деякі з них як обов’язкову процедуру, більшість – як рекомендовану.

Мета цих змін – мінімізувати ризик передачі Covid-19, з одного боку, і забезпечити розгляд якомога більшої кількості справ, зокрема через переведення слухань у дистанційний режим – телефоном або за допомогою відеоконференції. При цьому у Великій Британії чесно попереджають, що швидке впровадження дистанційних слухань неминуче призведе до «проблеми прорізування зубів», а тому всіх закликають бути терпимими до ймовірних технологічних труднощів. Спочатку саме судова влада дала керівництво щодо використання віддалених слухань. Перше дистанційне слухання відбулося в Суді захисту 19 березня. 70-річний пацієнт проходив лікування після інсульту, який пережив декілька років тому. Між його донькою та лікарем виник спір про методи лікування, і цей спір було передано до суду, щоб він обрав курс лікування. Суддя, адвокати, 11 свідків, три експерти і два журналісти приєдналися до слухання за допомогою Skype for Business. Цей досвід отримав схвальні відгуки і був мультиплікований на інші справи.

25 березня у Великій Британії набрав чинності Закон про коронавірус 2020, який на рівні статутного права серед іншого врегулював застосування дистанційного вирішення судових справ, включаючи кримінальні, за аудіо- чи відеопосиланнями.

У Китаї в період епідемії продовжували функціонувати Інтернет-суди. Їх у Китаї три. Навантаження на Інтернет-суд у Пекіні, який працює з 2018 року, у цей час залишалося не меншим, ніж раніше.

Збільшення соціальної дистанції

Від відвідувачів суду вимагають дотримуватися дистанції між людьми як перед входом до суду, так і в самому суді (наприклад, у Великій Британії – не менше 2 метрів, в Австралії – 1,5 метра).

Хворих на COVID-19, осіб з ознаками ГРВІ, підвищеною температурою, а також тих, хто недавно повернувся з-за кордону чи контактував з хворими, закликають не відвідувати суди. Якщо такими особами є учасники справ, їх просять терміново інформувати про це суди, що має наслідком відкладення слухань.

Для уникнення загрози зараження в деяких резонансних велелюдних процесах обмежили фізичну присутність учасників процесу (прокурорів, адвокатів, потерпілих). Але зроблено це з повагою до прав таких учасників – забезпечено онлайн-трансляцію, як у справі MH-17, що слухається в Нідерландах, чи запропоновано вибрати серед потерпілих представника, як у справі обвинуваченого в тероризмі Тарранта, що слухається в Новій Зеландії. Суддя у справі Тарранта, вимушено обмеживши присутність потерпілих, запевнив, що хотів би завершити розгляд справи, коли суд повернеться до звичайної діяльності і всі потерпілі зможуть бути присутніми.

У деяких країнах зменшили кількість судових будівель, де проводиться розгляд з фізичною присутністю сторін (наприклад, в Англії та Уельсі – зменшили приблизно удвічі). Водночас Асоціація адвокатів у кримінальних справах, що об’єднує 17 тис. адвокатів Англії та Уельсу заявила, що захищатиме адвокатів, які вирішать відмовитися від відвідування судів, щоб не наражати себе на «неприйнятний ризик», поки суди не гарантуватимуть дотримання соціальної дистанції та гігієнічності.

Вирішення лише нагальних справ

У багатьох країнах суди зняли з розгляду більшість поточних справ, зосередившись на нагальних справах. Найчастіше це справи про обрання запобіжних заходів підозрюваним, кримінальні справи, де обвинувачений перебуває під вартою, справи щодо домашнього насильства, невідкладні питання щодо дітей, оспорення обмежувальних заходів у зв’язку з карантином. Також у багатьох випадках обмежено або взагалі закрито доступ відвідувачів до будівель судів. Так вчинили багато країн світу, зокрема Німеччина, Італія, Іспанія, Канада, Аргентина, Бразилія, Мексика, Гонконг, ПАР та ін.

Наприклад, у Франції 15 березня міністр юстиції заявив, що триватимуть лише «важливі» судові процеси. 25 березня міністр юстиції видав наказ про продовження певних строків. Важливі процеси включають слухання щодо людей, які перебувають під вартою, невідкладні справи, які розглядаються суддями у справах дітей, та процедури, пов'язані з виселенням партнера, що вчинив домашнє насильство. В адміністративних справах запропоновано широко використовувати телекомунікації для проведення дистанційних слухань.

В Ірландії суди, починаючи з 13 березня, відклали розгляд справ, крім термінових випадків. Розпочаті суди присяжних продовжилися, але нові справи не призначалися до розгляду судом присяжних.

Аналогічно вирішили й у штаті Нью-Йорк (США), де зафіксована найбільша кількість захворювань COVID-19. Суди залишаються відкритими, але концентруються на найважливіших справах, щоб зменшити присутність людей у судових приміщеннях. З 22 березня суди перестали приймати будь-які нові документи в письмовій чи електронній формі у справах, які не є життєво важливими. З 25 березня відеоконференція застосовується для оголошення обвинувачення в суді. Наступного дня Сімейний суд Нью-Йорка розпочав дистанційний розгляд справ за допомогою відеоконференції, зосередившись на критичних справах. Подібні заходи вживають і в судах інших штатів та на федеральному рівні.

12 березня зачинив свої двері для відвідувачів і Верховний суд США, усні слухання, призначені на березень, були відкладені. У США деякі будівлі судів повністю закриті на карантин після позитивних тестів на COVID-19 відвідувачів чи співробітників.

В Індії з 16 березня суди зупинили розгляд поточних справ і розглядають лише дуже термінові справи. У зв’язку з цим суди заявили, що вони продовжують встановлені законом строки звернення до суду, строки оскарження судових рішень на час зупинення роботи. Верховний суд у термінових справах працює в режимі відеоконференції. Адвокатам, які практикують у Верховному суді, скасовано перепустки. Якщо з технічних причин відеоконференція зірвана, наступного разу адвокат, отримавши спеціальний дозвіл голови адвокатської асоціації, може прийти до конференцзали Верховного суду для участі у відеоконференції з суддями. Туди ж впускають представників медіа, але не більше трьох. Водночас 26 березня до Верховного суду надійшла петиція про те, що закриття судів впливає на право на справедливість, а це вимагає запровадження надзвичайного стану відповідно до Конституції, а не наказу, передбаченого законом про боротьбу з катастрофами 2005 року.

Комунікація і турбота про збереження публічності розгляду

Голови верховних та інших судів намагаються регулярно особисто інформувати через веб-сайти і медіа про оперативні рішення і швидкоплинні зміни, викликані коронавірусним захворюванням. Найкращу комунікацію демонструють британський Головний суддя Лорд Бернет та Служба судів Її Величності. На порталі судової влади наводяться щоденні підсумки про особливості функціонування судів, розміщуються посібники і протоколи, звернення від Головного судді Лорда Бернета. Останні завжди містять пояснення логіки нововведень, якими б вони болючими не були. Наразі суди працюють лише з терміновими справами, але Служба судів шукає рішення, щоб розширити можливості розгляду справ.

Також держави переймаються тим, щоб дистанційні слухання були доступними громадськості або принаймні представникам медіа і фіксувалися. Ось як можна досягнути цього (на основі англійського протоколу в цивільному судочинстві): передача аудіо- чи відеозапису судового засідання до відкритої судової зали; дозвіл акредитованим журналістам під’єднатися до дистанційного слухання; та/або трансляція слухання онлайн, коли вона дозволена законодавством. «Принцип публічності правосуддя залишається першорядним», – зазначено в протоколі.

Розвантаження в’язниць

Деякі держави розглядають можливість дострокового звільнення певної категорії ув’язнених, щоб зменшити ризики поширення хвороби в тюрмах. Наприклад, в Індії під приводом необхідності забезпечити соціальну дистанцію 23 березня Верховний суд розпорядився випустити із в’язниць засуджених на строк до 7 років на 4-6 тижнів раніше закінчення терміну ув’язнення. В Індії тюрми переповнені на 118%, у деяких штатах – у 1,5–2 рази. Подібним шляхом іде Франція – 25 березня міністр юстиції видав наказ про дострокове звільнення декількох тисяч засуджених на останніх стадіях відбування покарання.

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Коронавірус вражає не лише здоров’я, а й цілі соціальні системи. Державна влада – не виняток. Судові системи всього світу, попри традиційну для них консервативність, стають гнучкими і також борються із поширенням захворювання. Збільшення соціальної дистанції і обмеження фізичного доступу до судів, вирішення лише нагальних судових справ з відкладенням на невизначений час усіх інших – загальні вимушені кроки, що вживаються в багатьох країнах світу.

Водночас поширення COVID-19 дало поштовх до впровадження давноочікуваного дистанційного розгляду судових справ. І хоч десяток років знаходилося багато причин, щоб цього не робити – технічна і ментальна неготовність, проблеми з ідентифікацією осіб тощо, але тепер на тлі загроз здоров’ю націй ці перешкоди, як виявилося, не є такими серйозними. Важливо, що судові системи демократичних країн, демонструючи відкритість до цих змін, з належною турботою ставляться до забезпечення публічності судового розгляду, навіть якщо він відбувається дистанційно. Завдяки цим змінам електронне судочинство стрімко входить у практику багатьох держав.