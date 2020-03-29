В Украине количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418, умерли 9 человек

По состоянию на 10 утра 29 марта в Украине зарегистрировано 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом говорится в утренней сводке Минздрава.
Из них девять - летальных, пять пациентов выздоровели (четверо взрослых, один ребенок).
За сутки зафиксировали 109 новых случаев. Отмечается, что зарегистрированные вчера по одному случаю из Днепропетровской и Николаевской областей снято с учета и зарегистрировано в Киеве.
География распространения коронавируса выглядит так:
- Винницкая область - 22 случая;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 6 случаев;
- Донецкая область - 2 случая;
- Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Киев - 82 случая;
- Киевская область - 45 случаев;
- Львовская область - 5 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Одесская область - 8 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)
- Сумская область - 6 случаев (1 летальный)
- Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 1 случай;
- Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область - 46 случаев;
- Черниговская область - 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, отметили в ведомстве.
Напомним, в субботу утром сообщалось о 311 случаях коронавируса в Украине.