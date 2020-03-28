В Киеве запретили оказывать стоматологическую помощь, кроме неотложных случаев

Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать врач-стоматолог.

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Об этом говорится в распоряжении № 4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает сайт КГГА.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", - говорится в сообщении.

В КГГА объяснили, что мотивом такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, поскольку предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. Человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать врач-стоматолог.

В Киеве, по состоянию на утро 28 марта, 74 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.