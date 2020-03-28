В Киеве число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 19 человек до 74

Возраст заболевших - от 25 до 62 лет.

В Киеве количество больных коронавирусом за последние сутки выросло на 19 человек - до 74. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал Кличко.

По его данным, заболели 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет и девять женщин - от 17-ти до 62-х лет.

Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу. Пятеро - в городскую клиническую больницу №4. Еще трое - в клиническую больницу №9. Двое киевлян - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

Кличко также добавил, что город закупил оборудования для ПЦР, позволяющее исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь, по его словам, будут тестировать киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус.

По состоянию на утро 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев коронавирусной болезни. Умерли восемь человек, пять - выздоровели.

Ранее сообщалось, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился коронавирусом.