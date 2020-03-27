Число инфицированных коронавирусом в Тернопольской области выросло до 43

В течение суток COVID-19 обнаружили еще у 17 человек.

Тестування на наявність коронавірусу (2019-нCoV) у лабораторії міста Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020

По состоянию на 22:00 27 марта в Тернопольской области лабораторно подтверждены 43 случая коронавирусной инфекции.

Об этом информирует Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"Согласно данным областного лабораторного центра в области зафиксировали 43 случая COVID-19 по состоянию на 22:00 27 марта", - говорится в сообщении.

Таким образом, в течение суток число заболевших COVID-19 в области увеличилось на 17 человек.

Утром 27 марта сообщалось, что второй случай коронавируса подтвердили в Тернополе.

Подавляющее большинство инфицирований коронавирусом зарегистировано в Монастырисском районе, в том числе один летальный.