В Залищиках Тернопольской области подтвердили второй случай заболевания COVID-19

В городе Залищики Тернопольской области подтвердился второй случай заболевания COVID-19. Пациентка госпитализирована, установлены все люди, с которыми она контактировала. Их около 30 человек, они самоизолировались, сообщили на странице РГА в Facebook.

Заболевшая проживает на ул. 40-летия Победы, ее дом продезинфицировали, также проводится дезинфекция во всем городе.

"Хотим отметить, что ни заболевшая, ни ее близкие родственники не контактировали со священником, у которого подтвердили первый случай заболевания. По состоянию на сегодня, источник инфицирования неизвестен", - говорится в сообщении.

Состояние пациентки назвали удовлетворительным. Проводится сбор материала для тестирования ее контактных лиц.

Жителей призвали самоизолироваться, не выходить без необходимости на улицу, носить защитные маски и перчатки, не собираться в группы более 3 человек и соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра.

Напомним, 27 марта в Тернополе подтвердили второй случай заболевания COVID-19. Больной коронавирусом обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции. У него легкое течение болезни.

Всего в области по состоянию на 10 утра 27 марта было 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них один летальный.