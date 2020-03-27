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У умершей в Конотопе 76-летней женщины подтвердили коронавирус, также заражены трое ее родственников

Лабораторный анализ подтвердил результаты двух экспресс-тестов.

У умершей в Конотопе 76-летней женщины подтвердили коронавирус, также заражены трое ее родственников
Працівник лабораторії проводить тест на наявність коронавірусу (2019-нCoV), місто Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

У 76-летней женщины, жительницы Конотопа, которая умерла два дня назад, подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Конотоп Артем Семенихин.

"По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат", - написал он.

По словам Семенихина, также положительный результат показал экспресс-тест на коронавирус у троих родственников погибшей.

Напомним, о первом случае коронавируса в Сумской области сообщалось 25 марта. Женщина из села Казацкое Конотопского района была госпитализирована в реанимационное отделение райбольницы. Два быстрых теста на коронавирус показали у нее положительный результат. В тот же день женщина скончалась.

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