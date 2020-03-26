Коронавирус обнаружили в Бердичеве и Малине

В Житомирской области была зафиксирована первая смерть от COVID-19.

Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в Житомирской области.

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил, что коронавирусную инфекцию обнаружили у жителей Бердичева и Малина.

"В обоих случаях контактные лица определяются", - написал глава ОГА в фейсбуке.

Он сообщил. что в Бердичеве коронавирус подтвердили у мужчины 1972 года рождения. Перед госпитализацией ему сделали быстрый тест, который коронавирус не обнаружил. Пациент был госпитализирован 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого находился на самоизоляции.

В Малине коронавирус нашли у мужчины 1964 года рождения. Он поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу проявлений болезни не біло. Из-за ухудшения состояния мужчина был доставлен в инфекционное отделение.

По официальной статистике Минздрава, на данный момент в Житомирской области подтверждены 2 случая коронавируса, один из них1 летальный. 13 марта скончалась 71-летняя жительница Радомышля. Она в свое время путешествовала в Польшу, вернулась без симптомов коронавируса, они проявились на территории Украины.

Кроме того, коронавирус выявили у киевского студента, который с ней контактировал.