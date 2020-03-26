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Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области

В то же время подтверждены пять новых случаев заражения.

Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
Черновицкая областная клиническая больница
Фото: Петей Степан / wikipedia.org

В Черновицкой области в четверг подтвердили три случая выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19. Вылечились двое взрослых и один ребенок.

Об этом объявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня по результатам проведенных лабораторных анализов у нас факт выздоровления еще трех людей, которые переболели коронавирусной инфекцией и лечились в инфекционном отделении нашей клинической больницы", - сказал он.

В то же время подтверждены пять новых случаев заражения. Это трое взрослых людей в возрасте до 40 лет и двое детей - 2 и 11 лет. Четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с зараженными лицами в Украине.

Все они проживают в разных населенных пунктах области, в том числе в Черновцах и Вижнице.

Таким образом, общая численность больных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 47 человек.

Один случай стал летальным, четыре человека выздоровели.

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