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Глава Черниговской ОГА сообщил о первом случае COVID-19 в области

Мужчина находится в центральной районной больнице в Борзне.

Глава Черниговской ОГА сообщил о первом случае COVID-19 в области
Борзнянская ЦРБ
Фото: borzna.crl.org.ua

Глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 в области.

Об этом говорится в его фейсбуке.

Это мужчина, который попал в Борзнянскую центральную районную больницу с вирусной пневмонией.

Экспресс-тест показал у него наличие COVID-19, но для диагноз еще должен быть подтвержден лабораторно. Согласно утвержденному алгоритму, если быстрый тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью теста на полимеразно-цепную реакцию (ПЦР). Тесты для ПЦР доставлены в Черниговский областной лабораторный центр Минздрава.

По состоянию на 10:00 четверга в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них пять - летальные. Один пациент выздоровел и выписан из больницы.

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