Книжный Арсенал 2020 перенесли на конец августа из-за коронавируса

10-й Книжный Арсенал, который должен был состояться в конце мая, перенесут на конец августа из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Мистецького Арсенала.

"Ранее Арсенал сообщал о вероятном изменении дат, но верил, что принятые государством мере поспособствуют борьбе с вирусом и сделают возможным проведение культурных событий, – говорится в сообщении. – Но 25 марта правительство Украины продолжило карантин до 24 апреля".

В Арсенале отмечают, что решение о переносе литературного фестиваля было "непростым, но безопасность посетителей – на первом месте". Книжный Арсенал собирают более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институций и более 55 тыс посетителей.

"Мы готовы провести 10-й Книжный Арсенал в этом году, – отмечают координаторка фестиваля Юлия Козловец. – Но мы понимаем, что он не сможет быть таким, каким мы его запланировали. Но мы верим, что он нужен нашим участникам и посетителям – не в онлайне, а в реальной жизни".

Уточненные даты проведения Книжного Арсенала объявят позднее, но не исключают, что и они могут измениться, если изменится ситуация с карантином и распространением коронавируса.

Напомним, фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA перенесли с конца марта на конец апреля.