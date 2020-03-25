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Первый исполнитель песни "Два кольори" Анатолий Мокренко умер

Легендарному баритону было 87 лет.

Первый исполнитель песни "Два кольори" Анатолий Мокренко умер
Анатолий Мокренко
Фото: knmau.com.ua

Украинский баритон, народный артист Украины Анатолий Мокренко скончался 24 марта на 88-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте Национальной музыкальной академии Украины им.П. И.Чайковского.

"24 марта 2020 года отошел в вечность выдающийся оперный певец, народный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко, генеральный директор и художественный руководитель Национальной оперы Украины им Шевченко (1991-1999 гг), профессор кафедры вокального пения Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского - Анатолий Юрьевич Мокренко", - говорится в сообщении.

Также о смерти певца сообщил президент "Фонда содействия инициативам газеты "День" Николай Гриценко.

"Народный артист СССР, Народный артист Украины, сын славной Сумщины. Талант от Бога с лирической душой, рожденный петь. Первый исполнитель песни "Два кольори", полпред украинства на всех материках", - написал Гриценко у себя в фейсбуке.

Анатолий Мокренко родился 22 января 1933 года в пгт. Терны Харьковской области (сейчас - Недригайловский район Сумской области), окончил Киевский политехнический институт по специальности горный инженер-технолог, а впоследствии - вечернее отделение столичной консерватории. Оперной сцене отдал более 50 лет.

С 1965 года преподавал в Киевской консерватории. В 1991-1999 гг. был гендиректором и художественным руководителем Национальной оперы Украины им. Т. Шевченко.

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