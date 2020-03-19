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Спасительный нон-фикшн: 8 книг о медицине, вирусах и эпидемиях

В 2016 году Эндрю Соломон, автор хитовой «биографии депрессии» The Noonday Demon, написал статью «Литература о медицине – возможно, единственное, что нас спасет». В ней он рассуждает о новом поколении авторов, которые решили вывести книги о медицине из узкого круга посвященных в литературный мейнстрим. В борьбе за читателя им пришлось бороться с профессиональным сленгом, обилием терминов и высоким порогом входа в тему для всех заинтересованных. 

LB.ua составил список из восьми научно-популярных книг на темы вирусов, эпидемий и медицины, полезных к прочтению в том числе во время карантина и пандемии коронавируса.

«Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic» Дэвида Куаммена

Фото: Amazon

Исчерпывающее исследование зоонозов – инфекционных заболеваний, передающихся к человеку от животных; к зоонозам относится и семейство коронавирусов, главный ньюсмейкер 2020 года. Книга Дэвида Куаммена показывает, как идеальный нон-фикшн рождается на стыке жанров – ее можно читать как детективный хоррор, мрачный трэвелог и экологический манифест.

Автору не откажешь в желании докопаться до сути – он сплавляется по реке Конго, буквально к истокам пандемии ВИЧ, смотрит на дерево, с которого началась крупнейшая вспышка вируса Хендра в Австралии, а также обследует традиционный азиатский wet market, откуда в мир шагнул SARS-CoV, ставший приквелом к современной пандемии COVID-19.

Книга, написанная в преддверии крупнейшей вспышки Эболы в Западной Африке, объясняет, как пришествие новой глобальной пандемии всегда было аксиомой; последние десятилетия прошли для вирусологов и эпидемиологов под вопросом «когда и где произойдет очередная передача вируса к человеку, которая выйдет из-под контроля?». «Spillover» также предлагает отрезвляющий ответ на вопросы «Как так получилось?» и «За что нам все это?». Нет, это не месть животных – человечество добралось до мест их обитания, вырубило их леса, занялось промышленным животноводством (вырастив сотни тысяч идеальных резервуаров для передачи вируса человеку), вынудило уживаться в городах и питаться на свалках – глобальная пандемия стала закономерным результатом этих действий, неотвратимым, как глобальное изменение климата. 

«Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond» Сони Шах

Фото: Amazon

Название бестселлера Сони Шах обещает охват всемирной истории вирусов, но книга в большей степени фокусируется на холере. В известном смысле это образцово показательный патоген: его история собрала в себе весь комплекс проблем взаимодействия человека и вирусов. Кроме трюмов кораблей Ост-Индийской кампании, разносивших холерный вибрион в порты мира, распространению болезни отлично способствовала человеческая самонадеянность. 

Так, в Италии 1912 года вспышка холеры не входила в план массовых мероприятий по случаю 50-летия объединения королевства. Посчитав престиж страны и коммерческие интересы важнее здоровья людей, власти бросили усилия на подавление слухов, цензуру газет и сокрытие информации. По оценкам историков, от засекреченной эпидемии холеры 1910-1912 года в Италии погибло до 18 000 человек. Побывав в городе в разгар вспышки, Томас Манн написал «Смерть в Венеции», в которой главный герой, немецкий прозаик, погибает, съев переспелой клубники (современники Манна причисляли ее к основным факторам риска заражения холерой). 

В лучших традициях американского нон-фикшна, в «Пандемии» присутствует и личная история авторки – о борьбе с метициллин-резистентным золотистым стафилококком, устойчивой к антибиотикам бактерии, которая появилась в 1960-х годах и к 2010 году унесла в Америке больше жизней, чем СПИД. 

«The Hot Zone, A Terrifying True Story» Ричарда Престона

Фото: Amazon

Нон-фикшн-триллер Ричарда Престона фокусируется на филовирусах (которые из-за внешнего вида Дэвид Куаммен добродушно сравнивает со спагетти). Самые известные из них, вирусы Эбола и Марбург, вызывают у людей геморрагические лихорадки. 

Обилие деталей и предельный натурализм описаний – и вот уже Стивен Кинг называет первую главу «Hot Zone» «одной из самых страшных вещей, которые я когда-либо читал». Именно книга Престона, написанная за десять лет до крупнейшей вспышки в Западной Африке (2014-2015), подарила вирусу Эболы его кровавый образ в массовом сознании – впоследствии писателя критиковали за чрезмерную драматизацию симптомов, хотя смертность и интенсивность проявлений болезни варьируются от случая к случаю. Последние хорошие новости об Эболе затерялись в инфошуме новейшей пандемии: 4 марта ВОЗ объявила о вероятном завершении эпидемии в Демократической Республике Конго, длившейся с августа 2018, однако вирус широко распространен в популяции местных приматов и в любой момент может вернуться.

«The Butchering Art: Joseph Lister's Quest to Transform the Grisly World of Victorian Medicine» Линдси Фитцхаррис

Фото: Amazon

«Будущее уже здесь. Оно просто распределено неравномерно». Согласимся с Уильямом Гибсоном и признаем: в условиях глобальной пандемии мы склонны забывать о том, что санитарные стандарты и стерильный мир западных сообществ – это не ежедневная реальность стран, которые принято называть третьим миром. 

Антони де Левенгук впервые рассмотрел в микроскоп бурную жизнь микроорганизмов еще в XVII веке; мировому научному сообществу понадобилось полтора столетия, чтобы свести причины и следствия воедино. Книга Линдси Фитцхаррис посвящена Джозефу Листеру – английскому хирургу, отцу современной антисептики, и ужасам (простите, базовым практикам) викторианской медицины. Имя Листера увековечено не только в его методах применения карболки – в его честь назван «Листерин», популярнейшая торговая марка антибактериальных ополаскивателей для полости рта. 

«The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer» Сиддхартхи Мукерджи

Фото: Amazon

«Элегантное расследование – одновременно беспристрастное и очень личное – долгой истории коварной болезни, которая, несмотря на прорывы в лечении, по-прежнему терзает медицину». С такой формулировкой Сиддхартхе Мукерджи была присуждена Пулитцеровская премия за лучший нон-фикшн 2011 года. 

«Император болезней» также вошел в число самых влиятельных нон-фикшн книг ХХ века по версии TIME. Мукерджи – рок-звезда от мира медицинской литературы, онколог и ученый с незаурядным талантом рассказчика. Читая «Императора болезней» в 2020 году, невозможно не знать, чем заканчивалось большинство гипотез и экспериментов ученых XIX века; тем не менее книга предлагает читателю эмпатический аттракцион – от надежды через разочарование к новой надежде. От развития диагностирования и лечения злокачественных опухолей человека от времен Древнего Египта до наших дней – к последним достижениям химиотерапии и молекулярно-таргетного лечения рака. «Император болезней» показывает, как вызов, брошенный раку человечеством, стал для нас вызовом старению и собственной смертности. 

Книга вышла в украинском переводе в издательстве Жупанского в 2013 году под названием «Імператор усіх хвороб. Біографія раку».

«Why Zebras Don't Get Ulcers» Роберта Сапольски

Фото: Kobo

Другая звезда современного научпопа – нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии в Стэнфордском университете, исследователь и автор хитовой серии лекций «Биология поведения человека» Роберт Сапольски. 

Эпидемии пойдут на спад, кривые фондовых рынков стабилизируются, стрессоры уйдут – но население планеты остается с последствиями острых кратковременных и долгосрочных реакций на стресс. Популяции гепардов не умирают от инсульта в 45, зебры не обзаводятся язвой из-за плохих новостей – в отличие от людей, в процессе эволюции попавших в ловушку цивилизационного благополучия. Сапольски основательно рассматривает реакцию каждого органа и каждой системы нашего организма на стресс. Планомерно нагнетая ощущение тотального предательства от собственного тела, книга не оставляет читателя без практических советов по управлению стрессом: когда гипоталамус в очередной раз велит вам попить кортизолу, вы будете готовы.

«Being Mortal: Medicine and What Matters in the End» и «Complications: A Surgeon's Notes on an Imperfect Science» Атула Гаванде 

Фото: Amazon

Атул Гаванде – хирург, колумнист The New Yorker и человек, которому Джефф Безос (Amazon), Джейми Даймон (JP Morgan) и Уоррен Баффетт (Berkshire Hathaway) доверили Haven – компанию по управлению здравоохранением 1,2 миллиона своих сотрудников. Последняя книга Гаванде, «Being Mortal», посвящена паллиативной помощи и предлагает взглянуть на нее с позиции медсестры в хосписе, специалиста по гериатрии, и команды, занимающейся реформой домов престарелых. Паллиативная помощь – одно из самых молодых направлений медицины, которое ставит перед врачами вопросы не научного, но этического характера. Главная цель врача – благополучие пациента, и в отдельных случаях это требует смирения и смелости признать, что возможности медицины не безграничны. 

Книга также вышла в украинском переводе в издательстве Vivat.

Фото: Amazon

Другая работа Гаванде – «Complications» – суммирует его опыт хирургической практики. Книга поделена на три части: о неизбежности ошибок, медицинских тайнах и постоянной неопределенности, сопровождающей медиков. Гаванде не боится говорить о том, что образ современной медицины в глазах обывателя далек от истины. О том, что несмотря на огромный объем знаний и стройность процедур, медицина по-прежнему остается несовершенной наукой, подверженной постоянным изменениям, дефициту информации и старому доброму человеческому фактору. Но цель автора – не обличить виновных и несовершенство системы. В дни, когда сотни тысяч медиков по всему миру брошены на борьбу с пандемией, «Complications» через истории фейлов и успехов напоминает: ничего кроме честного диалога с пациентами и самого прозаичного гуманизма нам не поможет.

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В Украине введен карантин для противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2. Ответы на самые ключевые вопросы по теме – от карантина до профилактики – в материале Натальи Шимкив; вся официальная информация от украинского Минздрава – на сайте ведомства; международные исследования и информация – на сайте ВОЗ.

Катерина ВасилевскаяКатерина Василевская, Креативная директорка "Артхаус Трафика"
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