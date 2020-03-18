Лидером по количеству номинаций на "Золотую Дзигу" стал "Домой" Наримана Алиева

В этом году вручение премии Украинской киноакадемии состоится онлайн.

Четвертая церемония награждения кинопремии "Золотая Дзига" состоится в онлайн-формате.

Как сообщает пресс-служба Украинской киноакадемии, церемония состоится, как и планировалось, 28 апреля, но в режиме телешоу с прямой трансляцией.

Организаторы отмечают, что приняли такое решение "с учетом рекомендаций и соображений безопасности". Подробности проведения церемонии огласят позднее.

Тем временем Киноакадемия объявила номинантов на 4-ю "Золотую Дзигу". В этом году ввели две новые номинации – "Открытие года" (будет присуждаться по результатам решения Правления и Наблюдательного совета Киноакадемии) и "Лучшие визуальные эффекты".

Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Домой" (11 номинаций), "Мои мысли тихие" и "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) и "Захар Беркут" (7).

Список номинантов

Лучший фильм:

"Вулкан"

"Гуцулка Ксеня"

"Домой"

"Мои мысли тихие"

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучшая режиссерская работа:

Нариман Алиев, "Домой"

Роман Бондарчук, "Вулкан"

Антонио Лукич, "Мои мысли тихие"

Лучший сценарий:

Валерия Кальченко, Антонио Лукич, "Мои мысли тихие"

Марыся Никитюк, Нариман Алиев, "Домой"

Алла Тютюнник, Дарья Аверченко, Роман Бондарчук, "Вулкан"

Лучшая женская роль:

Ирма Витовкая-Ванца, "Мои мысли тихие"

Кристина Дейлик, "Вулкан"

Варвара Лущик, "Гуцулка Ксеня"

Лучшая женская роль второго плана:

Ирина Веренич-Островская, "Мои мысли тихие"

Катерина Молчанова, "Гуцулка Ксеня"

Наталья Сумская, "Черный ворон"

Лариса Яценко, "Домой"

Лучшая мужская роль:

Андрей Лидаговский, "Мои мысли тихие"

Ахтем Сеитаблаев, "Домой"

Сергей Степанский, "Вулкан"

Лучшая мужская роль второго плана:

Ремзи Билялов, "Домой"

Виктор Жданов, "Вулкан"

Виталий Салий, "Круты 1918"

Лучший документальный фильм:

"Человек с табуретом"

"Панорама"

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучший короткометражный анимационный фильм:

"Любовь"

"Петровка-реквием"

"Пуповина"

Лучший короткометражный игровой фильм:

"Анна"

"Знебарвлена"

"В нашей синагоге"

"Solitude"

Полный список номинантов – на сайте киноакадемии.

Почетную "Золотую Дзигу" в этом году вручат Аде Роговцевой.