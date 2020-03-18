Лидером по количеству номинаций на "Золотую Дзигу" стал "Домой" Наримана Алиева

Четвертая церемония награждения кинопремии "Золотая Дзига" состоится в онлайн-формате.
Как сообщает пресс-служба Украинской киноакадемии, церемония состоится, как и планировалось, 28 апреля, но в режиме телешоу с прямой трансляцией.
Организаторы отмечают, что приняли такое решение "с учетом рекомендаций и соображений безопасности". Подробности проведения церемонии огласят позднее.
Тем временем Киноакадемия объявила номинантов на 4-ю "Золотую Дзигу". В этом году ввели две новые номинации – "Открытие года" (будет присуждаться по результатам решения Правления и Наблюдательного совета Киноакадемии) и "Лучшие визуальные эффекты".
Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Домой" (11 номинаций), "Мои мысли тихие" и "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) и "Захар Беркут" (7).
Список номинантов
Лучший фильм:
- "Вулкан"
- "Гуцулка Ксеня"
- "Домой"
- "Мои мысли тихие"
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Лучшая режиссерская работа:
- Нариман Алиев, "Домой"
- Роман Бондарчук, "Вулкан"
- Антонио Лукич, "Мои мысли тихие"
Лучший сценарий:
- Валерия Кальченко, Антонио Лукич, "Мои мысли тихие"
- Марыся Никитюк, Нариман Алиев, "Домой"
- Алла Тютюнник, Дарья Аверченко, Роман Бондарчук, "Вулкан"
Лучшая женская роль:
- Ирма Витовкая-Ванца, "Мои мысли тихие"
- Кристина Дейлик, "Вулкан"
- Варвара Лущик, "Гуцулка Ксеня"
Лучшая женская роль второго плана:
- Ирина Веренич-Островская, "Мои мысли тихие"
- Катерина Молчанова, "Гуцулка Ксеня"
- Наталья Сумская, "Черный ворон"
- Лариса Яценко, "Домой"
Лучшая мужская роль:
- Андрей Лидаговский, "Мои мысли тихие"
- Ахтем Сеитаблаев, "Домой"
- Сергей Степанский, "Вулкан"
Лучшая мужская роль второго плана:
- Ремзи Билялов, "Домой"
- Виктор Жданов, "Вулкан"
- Виталий Салий, "Круты 1918"
Лучший документальный фильм:
- "Человек с табуретом"
- "Панорама"
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- "Любовь"
- "Петровка-реквием"
- "Пуповина"
Лучший короткометражный игровой фильм:
- "Анна"
- "Знебарвлена"
- "В нашей синагоге"
- "Solitude"
Полный список номинантов – на сайте киноакадемии.
Почетную "Золотую Дзигу" в этом году вручат Аде Роговцевой.