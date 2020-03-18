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Лидером по количеству номинаций на "Золотую Дзигу" стал "Домой" Наримана Алиева

В этом году вручение премии Украинской киноакадемии состоится онлайн.

Лидером по количеству номинаций на "Золотую Дзигу" стал "Домой" Наримана Алиева
Фото: Украинская киноакадемия

Четвертая церемония награждения кинопремии "Золотая Дзига" состоится в онлайн-формате.

Как сообщает пресс-служба Украинской киноакадемии, церемония состоится, как и планировалось, 28 апреля, но в режиме телешоу с прямой трансляцией.

Организаторы отмечают, что приняли такое решение "с учетом рекомендаций и соображений безопасности". Подробности проведения церемонии огласят позднее.

Тем временем Киноакадемия объявила номинантов на 4-ю "Золотую Дзигу". В этом году ввели две новые номинации – "Открытие года" (будет присуждаться по результатам решения Правления и Наблюдательного совета Киноакадемии) и "Лучшие визуальные эффекты".

Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Домой" (11 номинаций), "Мои мысли тихие" и "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) и "Захар Беркут" (7).

Список номинантов

Лучший фильм: 

  • "Вулкан"
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Домой"
  • "Мои мысли тихие"
  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучшая режиссерская работа:

  • Нариман Алиев, "Домой"
  • Роман Бондарчук, "Вулкан"
  • Антонио Лукич, "Мои мысли тихие"

Лучший сценарий:

  • Валерия Кальченко, Антонио Лукич, "Мои мысли тихие"
  • Марыся Никитюк, Нариман Алиев, "Домой"
  • Алла Тютюнник, Дарья Аверченко, Роман Бондарчук, "Вулкан"

Лучшая женская роль:

  • Ирма Витовкая-Ванца, "Мои мысли тихие"
  • Кристина Дейлик, "Вулкан"
  • Варвара Лущик, "Гуцулка Ксеня"

Лучшая женская роль второго плана:

  • Ирина Веренич-Островская, "Мои мысли тихие"
  • Катерина Молчанова, "Гуцулка Ксеня"
  • Наталья Сумская, "Черный ворон"
  • Лариса Яценко, "Домой"

Лучшая мужская роль:

  • Андрей Лидаговский, "Мои мысли тихие"
  • Ахтем Сеитаблаев, "Домой"
  • Сергей Степанский, "Вулкан"

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Ремзи Билялов, "Домой"
  • Виктор Жданов, "Вулкан"
  • Виталий Салий, "Круты 1918"

Лучший документальный фильм:

  • "Человек с табуретом"
  • "Панорама"
  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • "Любовь"
  • "Петровка-реквием"
  • "Пуповина"

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • "Анна"
  • "Знебарвлена"
  • "В нашей синагоге"
  • "Solitude"

Полный список номинантов – на сайте киноакадемии.

Почетную "Золотую Дзигу" в этом году вручат Аде Роговцевой.

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