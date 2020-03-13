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Фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайн

Всего в онлайн-кинотеатре Takflix – четыре украинских фильма.

Фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайн
Кадр из фильма "Когда падают деревья"
Фото: Takflix

С 13 марта до конца апреля на онлайн-платформе Takflix доступен полнометражный дебют Марыси Никитюк "Когда падают деревья".

Цена просмотра фильма – 60 грн.

"Когда падают деревья" – драма Марыси Никитюк, действие которой разворачивается в украинской провинции. Главные героини – пятилетняя Витка и ее сестра Лариса, влюбленная в молодого бандита. Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Panorama 68-го Берлинского кинофестиваля.

Работа снята в ко-продукции Украины, Польши и Северной Македонии при поддержке Госкино.

Кураторы онлайн-платформы "Такфликс", которая запустилась в конце прошлого года, планируют выложить новые украинские фильмы уже на следующей неделе в связи с объявленным карантином и закрытием кинотеатров. Сейчас на платформе можно посмотреть еще три фильма – документальную работу Нади Парфан "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", мюзикл "Гуцулка Ксеня" Алены Демьяненко и мокьюментари Корнея Грыцюка "2020. Безлюдная страна".

Напомним, фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA перенесли в связи с карантином, предположительно, на вторую половину апреля.

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