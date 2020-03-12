​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
ГлавнаяКультура

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Они находятся в Австралии. 

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Фото: Lisa.ru

Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусной инфекцией. Они прошли тесты на заболевание в Австралии, пишет российское бюро BBC.

Супруги находились в штате Квинсленд, где актер работал над фильмом об Элвисе Пресли. Сейчас они находятся в самоизоляции.

Хэнкс сообщил, что обратился за медицинской помощью после того, как у него проявились симптомы простуды. 

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура", - пояснил он.

Напомним, США на 30 дней приостановили все пассажирские перевозки из континентальной Европы, чтобы сдержать распространение коронавируса SARS CoV-2. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также