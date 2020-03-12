Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусной инфекцией. Они прошли тесты на заболевание в Австралии, пишет российское бюро BBC.

Супруги находились в штате Квинсленд, где актер работал над фильмом об Элвисе Пресли. Сейчас они находятся в самоизоляции.

Хэнкс сообщил, что обратился за медицинской помощью после того, как у него проявились симптомы простуды.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура", - пояснил он.

Напомним, США на 30 дней приостановили все пассажирские перевозки из континентальной Европы, чтобы сдержать распространение коронавируса SARS CoV-2.