Научный совет при Мемориальном центре "Бабий Яр" лишился своего главы

Нидерландский историк Карел Беркхоф, работающий в Нидерландском институте исследований войны, Холокоста и геноцидов, более не является главой научного совета при Мемориальном центре "Бабий Яр".

Это ученый подтвердил в комментарии LB.ua.

"С февраля 2017 по январь 2020 я работал по контракту с Благотворительным фондом "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" как главный историк и глава Научного совета, - заявил Карл Беркхоф. - Этот совет состоял из ученых, создавших Базовый исторический нарратив. Они также были советниками [в Мемориальном центре]".

С января 2020 года контракт Беркхофа истек и он, по его словам, не выполняет официально никаких функций в Мемориальном центре.

"Я не принял приглашение от команды снова возглавить Научный совет, - добавил он. - Но я не отрицаю в принципе, что в будущем могу сотрудничать с Мемориальным центром".

Отметим, что в конце 2019 года арт-директором Мемориального центра "Бабий Яр" стал российский режиссер Илья Хржановский ("Дау"), а исполнительным директором - Макс Яковер.

Из Центра ушла старая команда, созвавшая научный совет, который написал документ под названием "Базовый исторический нарратив Мемориального центра "Бабий Яр", в котором определеляет понятия и границы, важные для коммеморации расстрелов в Бабьем Яре и Холокоста в Украине. В состав Научного совета вошли историки со всего мира, занимающиеся исследованиями Холокоста, геноцидов в Европе и Восточной Европы.