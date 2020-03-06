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В Брюсселе пройдет фестиваль "Украинская весна"

Там покажут украинские фильмы, вышедшие в 2019-2020 годах.

В Брюсселе пройдет фестиваль "Украинская весна"
Кадр з фільму "Мої думки тихі"
Фото: Артхаус Трафік

27 марта в Брюсселе стартует кинопрограмме фестиваля украинской культуры "Украинская весна", который пройдет в Центре изобразительных искусств BOZAR.

Как сообщают организаторы, в кинопрограмме покажут украинские фильмы, получившие премьеры на кинофестивалях класса "А" в 2019 году и вышедшие в прокат в этом году. Также состоится публичная встреча с украинским режиссером, писателем и общественным активистом Олегом Сенцовым.

Так, в программе:

  • дебютная полнометражная работа режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие". Впервые фильм был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где он удостоился Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский). 
  • еще один полнометражный дебют – "Домой" Наримана Алиева. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд"Каннского кинофестиваля. В Украине лента получила Гран-при Одесского кинофестиваля – "Золотой Дюк", который присуждается по результатам зрительского голосования.
  • призер кинофестиваля "Санденс" – документальный фильм Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин". Фильм также участвовал в секции Generation 14Plus Берлинского кинофестиваля и примет участие в основном конкурсе Docudays UA.
  • "Фокстер и Макс" Анатолия Матешко – приключенческий фильм для подростков.
  • "U311 «Черкассы»" Тимура Ященко – еще один полнометражный дебют, драма про оборону одноименного морского тральщика, который был заблокирован российскими войсками в бухте Донузлав в марте 2014 года во время начала оккупации Крыма. Фильм был показан в основном конкурсе Варшавского международного кинофестиваля, украинская премьера фестивальной версии картины состоялась на Одесском международном кинофестивале.

Фото: Артхаус Трафик

Модератором дискуссии с Олегом Сенцовым выступит профессорка истории Од Мерлен.

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