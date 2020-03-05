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На новую концепцию Шевченковской премии Минкульт потратит 1,15 млн гривен

Эта сумма превышает размер ежегодных выплат всем лауреатам премии.

На новую концепцию Шевченковской премии Минкульт потратит 1,15 млн гривен

Министерство культуры намерено внедрить новую стратегию и концепцию Национальной премии им. Тараса Шевченко. Как свидетельствует система электронных закупок Prozorro, ведомство потратит на это 1,15 млн гривен.

 Эта сумма превышает размер ежегодных выплат всем лауреатам премии.

В тендере победил единственный его участник - ООО «Ай Эс Ди Групп». Заказчиком является специально созданное Минкультом государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины».

Среди задач исполнителя: разработка айдентики премии, стратегии ее коммуникации, разработка информационных продуктов, сценарии мероприятий, информационно-аналитические исследования и т.д.

Все работы разбиты по 3 направлениям. На разработку новой концепции планируется потратить 539 тыс. гривен, на создание новой айдентики - 292 тыс. гривен, на разработку маркетинговой стратегии - 317 тыс. гривен. При этом прописанные в проекте работы полностью или частично дублируют функции, которые возложены на подразделения самого министерства.

Например, по направлению «Разработка новой концепции» стоимостью в 539 тыс. гривен планируется провести опрос 20-ти деятелей в сфере культуры и организовать два круглых стола. По итогам планируется создать презентацию и творческие отчеты с развернутым описанием окончательного видения Шевченковской премии.

Напомним, Шевченковская премия - высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основе предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Размер Шевченковской премии с 2016 года составляет 192 тыс. гривен. Таким образом, общий размер премии составил 1,2 млн гривен.

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