На новую концепцию Шевченковской премии Минкульт потратит 1,15 млн гривен

Министерство культуры намерено внедрить новую стратегию и концепцию Национальной премии им. Тараса Шевченко. Как свидетельствует система электронных закупок Prozorro, ведомство потратит на это 1,15 млн гривен.

Эта сумма превышает размер ежегодных выплат всем лауреатам премии.

В тендере победил единственный его участник - ООО «Ай Эс Ди Групп». Заказчиком является специально созданное Минкультом государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины».

Среди задач исполнителя: разработка айдентики премии, стратегии ее коммуникации, разработка информационных продуктов, сценарии мероприятий, информационно-аналитические исследования и т.д.

Все работы разбиты по 3 направлениям. На разработку новой концепции планируется потратить 539 тыс. гривен, на создание новой айдентики - 292 тыс. гривен, на разработку маркетинговой стратегии - 317 тыс. гривен. При этом прописанные в проекте работы полностью или частично дублируют функции, которые возложены на подразделения самого министерства.

Например, по направлению «Разработка новой концепции» стоимостью в 539 тыс. гривен планируется провести опрос 20-ти деятелей в сфере культуры и организовать два круглых стола. По итогам планируется создать презентацию и творческие отчеты с развернутым описанием окончательного видения Шевченковской премии.

Напомним, Шевченковская премия - высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основе предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Размер Шевченковской премии с 2016 года составляет 192 тыс. гривен. Таким образом, общий размер премии составил 1,2 млн гривен.