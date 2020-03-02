В Центре Довженко пройдет фестиваль, посвященный Борису Виану

В рамках фестиваля состоится премьера швейцарско-украинского спектакля "Для наших диких душ".

С 16 по 21 марта в Довженко-Центре состоится VianFest - фестиваль театра, кино, литературы и музыки, посвященный культовому писателю и поэту Борису Виану.

Фестиваль приурочен к столетию со дня рождения Виана.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля состоится украинская премьера спектакля "Для наших диких душ" (Швейцария-Украина) по мотивам романа Виана "Мы уничтожим всех уродливых" (1948), презентация первого украинского перевода этого романа, показы экранизаций книг Виана и вечеринка.

Спектакль "Для наших диких душ" - абсурдный триллер, главные герои которого расследуют деятельность лаборатории безумного врача, решившего создать клоны "красивых" людей и таким образом "уничтожить уродство этой планеты".

Борис Виан - поэт, романист, автор песен, джазовый музыкант и продюсер, важная фигура для французской культуры после Второй мировой войны.

Детали программы фестиваля - на сайте.