Я + GOD = A. Божественное и демоническое на выставке Мирослава Ягоды

Ярким примером такой легенды является персона Мирослава Ягоды – львовского художника рубежа XX-XXI веков, чья выставка на прошлой неделе открылась в Национальном художественном музее . Уже сложившийся апокрифический образ художника представляет нам гениального алкоголика и безумца, денди-бездомного, маргинала и аутсайдера. И этот образ идеально вписывается в собирательный романтический миф о нищем гении на чердаке (в данном случае – в подвале), об обязательном родстве гениальности и помешательства (привет от Ломброзо и Ван Гога), о фундаментальной укорененности истоков творчества в биографии художника (желательно, чтобы в там были страдания и протест).

90-е годы прошлого века – своеобразное белое пятно на карте истории украинского искусства. Казалось бы, сравнительно недавние события не должны быть проблемой для изучения, – тем не менее, литературы об этом периоде мало и доступных для анализа работ сохранилось тоже немного. Усилия отдельных проектов (как например Исследовательской платформы PinchukArtCentre) постепенно меняют ситуацию, однако до сих пор информация о ключевых авторах и событиях этого периода циркулирует преимущественно в виде индивидуальных мифологий и городских легенд.

Фото: Андрій Бояров Мирослав Ягода, 1999

Кураторки выставки NAMU Татьяна Жмурко и Елена Грозовская сознательно уходят от соблазна биографической оптики. Они отталкиваются прежде всего от изобразительных качеств работ и заставляют нас вспомнить о том, что к началу 2000-х Ягода был успешным и востребованным художником, который часто выставлялся в Европе. А также о том, что эта его популярность была напрямую связана не только с уникальностью выстроенного им мира фантазмов, но и с тем, что неоэкспрессионистская стилистика этого мира соответствовала общим тенденциям в искусстве (1990-е – время первых масштабных ретроспектив основных представителей неоэкспрессионизма, таких как Георг Базелиц или Жан-Мишель Баския).

На выставке почти нет биографических материалов, но есть тщательно продуманная архитектура (авторы – Катя Либкинд и Стас Турина), которая задает для зрителей разные модусы контакта с работами – в зависимости от характера самих работ. Все пространство выставки поделено на три части, первая из которых посвящена графическим произведениям художника. Здесь удобно неспешно ходить между столами и рассматривать черно-белые рисунки со странными страдающими антропоморфными существами, изображенными тушью или гелевой ручкой. В этом зале много текстов, что напоминает нам о другом амплуа Ягоды – поэтическом. К этому же амплуа отсылает и название выставки «Я + GOD = A», позаимствованное из поэтического манифеста «Троица варваров». Образы мигрируют с рисунка на рисунок и выплескиваются на живописные работы художника, собранные в следующем зале.

Фото: Національний художній музей України / National Art Museum of Ukraine Выставка Мирослава Ягоды в NAMU

Представленные здесь картины относятся к периоду с конца 1980-х до начала 2000-х – это время активных поисков, результатом которых стал узнаваемый стиль художника, принесший ему славу и признание. Позже, в середине 2000-х, стиль Ягоды изменится: он придет к светлым цветам и упрощенным формам, теряя драматизм и экспрессивность «темного периода». Но на выставке собраны именно «темные» работы – как по тону, так и по содержанию. Образы, написанные яркими агрессивными цветами на непроницаемо-черном фоне, получают добавочную плотность и объем благодаря тому, что второй зал дизайнеры выставки погрузили в полную темноту, оставив лишь локальную подсветку для каждой картины. Эти работы чужды иронии, здесь нет постмодернистской игры со смыслами – своими образами они отправляют нас на шаг назад, к модернистской иконографии героев и богоборцев. В образах Ягоды нередко встречаются отсылки к библейским сюжетам (и здесь можно вспомнить о том, что в юности художник расписывал церкви, а в зрелом возрасте коллекционировал распятия) – но это не столько религиозная тема, сколько один из способов эскапизма, поисков пути от повседневности в потусторонние глубины, где божественные образы используются наравне с демоническими.

С этой же символикой связана экспериментальная видеоработа Ягоды, которую можно посмотреть в третьем выставочном зале. Это раритетное 50-минутное видео из семейного архива художника, в котором можно увидеть режиссерские пробы Ягоды, так всерьез и не увлекшегося видеоартом. В этом же зале дизайнеры расположили главный сюрприз экспозиции: четыре кабины-«исповедальни», где каждый посетитель может остаться наедине с картиной и задержаться для вдумчивого общения с ней.

Фото: Національний художній музей України / National Art Museum of Ukraine

Такой радикальный отход от привычного музейного формата отражается и в рекламной стратегии выставки, которую разработала Banda Agency – партнер музея, ранее создавший новую айдентику и собственный шрифт NAMU. Вместо привычных рекламных превью-постеров, в городе появились плакаты с тизерами-описаниями работ художника, и этот неожиданный текстовый формат рекламы приятно выбивается из перенасыщенного визуальными образами публичного пространства города. Плакаты дополняют граффити с фразами-названиями работ Ягоды. Рекламная арт-интервенция задействует и виртуальное пространство: Banda Agency сделали Instagram-маски с графикой Ягоды, которые должны появиться на страничке музея.

Выставка Мирослава Ягоды показывает нам, что NAMU не боится отойти от традиционных музейных форматов работы и активно ищет новые пути взаимодействия с публикой. И пусть иногда эти пути делают курьезные повороты (как в случае с проектом «йога в музее»), но в целом NAMU успешно удается сочетать нестандартность формы с акцентом на содержании.

Что еще важнее, музей продолжает заявлять о себе как об институции с внятной исследовательской программой: выставка Ягоды является продолжением цикла проектов, направленных на последовательное изучение украинского искусства ХХ века.

И одним из результатов этого цикла должно стать как раз формирование нового, взвешенного и беспристрастного взгляда на историю украинского искусства, у которой появляется шанс выйти за рамки хроники и вырваться из плена легенд.

Выставка Мирослава Ягоды «Я + GOD = A» проходит в Национальном художественном музее Украины до 12 апреля 2020. На выставке представлены работы из коллекции галереи «Дукат», собрания семьи Записоцких, Grynyov Art Collection, коллекций Александра Говядина и Романа Туркала.