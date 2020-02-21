Рада предложила посмертно присвоить Кузьме звание народного артиста

Верховная Рада обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с запросом по поводу присвоения посмертно звания "Народный артист Украины" лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко, который погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.

260 нардепутатов поддержали запрос своего коллеги Павла Мельника о присвоении звания Кузьме Скрябину и другим выдающимся деятелям Украины, которые при жизни не получили "народного артиста", сообщается на сайте парламента.

Мельник предлагает президенту внести изменения в соответствующий указ, который позволит присваивать почетные звания посмертно.

Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП в Криворожском районе Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. Его автомобиль столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. Кузьменко погиб на месте.

МВД считает, что виновником ДТП был сам певец.