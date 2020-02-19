Форум издателей во Львове объявил фокус-тему этого года

Форум издателей, который ежегодно проходит во Львове в сентябре, и называется теперь Book Forum объявил фокус-тему.

Как сообщает Читомо, темой литературного фестиваля в этом году станет "Перепись населения: знать, кто мы".

Кураторкой фокус-темы станет постоянный автор LB.ua, литературный критик Ганна Улюра. Она написала эссе, посвященное этой теме. "Как стать интересными друг другу? Как нуждаться в знании чего-то важного о других? Первый шаг: задавать друг другу правильные вопросы", – пишет она.

27-й Форум издателей пройдет с 16 по 20 сентября во Львове.

Свою фокус-тему также объявил поэтический фестиваль Meridian Czernowitz, который состоится в 11-й раз в Черновцах с 4 по 6 сентября. В этом году фестиваль будет посвящен столетию с дня рождения поэта Пауля Целана.

Главной темой Книжного Арсенала в этом году будет "Оптимисты Скептики", ее куратором стал литературовед, преподаватель Киево-Могилянской Академии Ростислав Семкив. Литературный фестиваль в Мистецьком Арсенале пройдет с 20 по 24 мая.

Фокус-темам на украинских литературных фестивалях подчиняют основные дискуссионные программы, где проходят лекции, круглые столы и обсуждения.