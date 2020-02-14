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Форум издателей призвал обратить внимание на ситуацию вокруг Дворца искусств во Львове

Часть Дворца искусств сдали в аренду владельцам ночных и стрип-клубов, разметив объявление в газете, а не на Prozorro.

Форум издателей призвал обратить внимание на ситуацию вокруг Дворца искусств во Львове
Фото: zabytki

Львовский форум издателей обратился к общественности с целью обратить внимание на ситуацию вокруг Дворца искусств во Львове, относительно аренды части его помещений  владельцам ночных и стрип-клубов. Об этом сказано в заявлении форума издателей.

Львовский форум издателей надеется добиться с помощью СМИ и общественности отмены решения "Управления имуществом общей собственности Львовского облсовета" относительно сдачи в аренду более 420 м2 Львовского дворца искусств (открытая площадка перед главным входом) владельцам нескольких ночных клубов и стрип-баров.

Информацию об этом опубликовал ресурс "Захид.нет".

Согласно расследованию, конкурсная комиссия Львовского облсовета, которая является формальным владельцем Дворца искусств, отдала его часть в аренду компании ООО «Львовские события», которая была создана менее трех месяцев назад. При этом, облсовет отказал в аренде другим компаниям, которые предлагали более выгодные условия.

Победителем конкурса признали компанию с самым низким предложением по цене аренды (18 тыс. гривен в месяц), которая принадлежит владельцам ночных клубов Malevich, Rafinad People и стрип-клуба White Rabbit во Львове.

Отмечается, что управление имуществом общей собственности Львовского облсовета  сделало все возможное, чтобы передача в аренду части Дворца искусств прошла максимально незаметно.

«Предусмотренное законом объявление о намерении сдать коммунальное имущество в аренду опубликовали не в системе Prozorro, где его бы увидели все заинтересованные, а в малоизвестном еженедельнике «За свободную Украину плюс», которое в последние годы выходит только при необходимости обнародовать похоже тайные «объявление»», - сказано в расследовании.

В свою очередь, форум издателей отметил, что стал первым массовым мероприятием во Дворце искусств после его открытия в августе 1996 года и традиционно проходит каждый год в этом помещении. На территории Дворца искусств размещается главная часть книжной ярмарки.

Из-за аренды площадки перед главным входом, гостям и посетителям форума будет практически невозможно обеспечить безопасность, что является приоритетом для организаторов.

"В случае возникновения ЧС, мы не сможем обеспечить надлежащий вход и выход людей, особенно в случае оперативной эвакуации участников (3000 человек) и посетителей (10 000 человек ежедневно). Также это усложняет разгрузки/загрузки книг, что повлечет блокировку ул. Коперника и создаст ограничения движения транспорта. Кроме этого, мы не сможем обеспечить размещение пожарной машины и машины скорой помощи, является обязательным для мероприятий такого масштаба", - сказано в заявлении форума.

Кроме того, это сделает невозможным застройку выставочных стендов на галерее, обеспечение электроснабжения для участников ярмарки и проведение мероприятий во дворе Дворца искусств,  как следствие – будет меньше участников книжной ярмарки и экспонированной литературы.

При этом организаторы форума издателей отметили, что мероприятие не может переехать на другую локацию, поскольку во Львове не нет выставочных центров с подходящей инфраструктурой и удобным подъездом к локации.   

«Единственным вариантом большой площади остается стадион "Арена Львов". Однако следует заметить, что даже Стадион не сможет обеспечить всех инфраструктурных потребностей Форума издателей, поскольку с каждым годом мероприятие приобретает масштабность. Также на Арену нет прямого транспортного сообщения, а от ближайшей остановки нужно добираться пешком 30 минут», - отметили в сообщении.

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