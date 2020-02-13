Арендатор намерен открыть кинотеатр "Киев" до конца этого года, - КГГА

Кинотеатр закрыт с начала июня 2019 года.

В Киевской госадминистрации заявили, что арендатор планирует открыть кинотеатр "Киев" до конца этого года. Об этом сообщил пресс-центр КГГА, ссылаясь на замглавы администрации Владимира Слончака.

По его словам, бывший арендатор не вложил в содержание здания кинотеатра ни копейки. "При этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 тыс. гривен. Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, над чем мы сейчас и работаем".

Слончак отметил, что кинотеатр "Киев" как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, что несколько замедляет процесс восстановления работы кинотеатра.

Замглавы КГГА заверил, что кинотеатр всегда будет для города культурным центром и работать по профилю, будучи площадкой для национальных и международных фестивалей. "Все остальное - ложь и манипуляции отдельных политиков и бизнесменов".

Напомним, кинотеатр "Киев" закрылся на инвентаризацию еще 7 июня. С тех пор он не работает.

В течение 20 лет комплекс находился в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев". В начале 2019 года стало известно, что прошлому арендатору кинотеатра не продлили строк аренды.

Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своих намерениях не продлевать срок аренды, что является незаконным, бывшая дирекция кинотеатра подала на КГГА в суд, однако проиграла этот иск.

В мае КГГА подписала договор с компанией "Синема Центр" об аренде помещений кинотеатра "Киев". Новый арендатор пообещал, что в репертуарной политике кинотеатра останется и арт-хаусное, и документальное, и авторское, и образовательное кино.

В ноябре в КГГА сообщили, что здание кинотеатра находится в непригодном состоянии. При обследовании выяснилось, что на потолке плесень, пожарные выходы замурованы, а в подвале рушатся несущие конструкции.