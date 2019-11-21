Кинотеатр "Киев" находится в непригодном к использованию состоянии, - КГГА

Здание кинотеатра «Киев» сейчас находится в непригодном к использованию по назначению состоянии. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на Научно-исследовательский институт инновационного строительства Украинской академии наук.

«Учитывая это, в ближайшее время планируется провести выездное заседание Комиссии по вопросам собственности в помещении самого кинотеатра, где обсудить дальнейшие действия по спасению здания», - сказано в сообщении.

По словам директора КП «Киевкинофильм» Дениса Хомича, обследование показало, что помещение сокрушительно эксплуатировалось годы, сюда не вкладывалось ни копейки, а посетители ежедневно оказывались в опасности.

«Крыша в ужасном состоянии, плесень на потолке, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции. Старый арендатор не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений. Это стало возможным только после того, как арендатор освободил здание кинотеатра», - цитирует пресс-служба Хомича.

По результатам обследования Научно-исследовательского института, в здании отсутствуют системы дымоудаления, речевого оповещения о пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты, молниезащита. В нерабочем состоянии находятся системы внутреннего противопожарного водоснабжения, система автоматической пожарной сигнализации. Металлические конструкции не обеспечивают класс огнестойкости R60, эвакуационные выходы не соответствуют нормам эксплуатации людей при пожаре, в объеме лестничной клетки на выход снаружи устроено помещение.

Дирекция «Киевкинофильма» заявила, что хочет, чтобы кинотеатр как можно скорее вновь принял посетителей и проводил кинофестивали. Поэтому приглашает на обсуждение дальнейших действий депутатов-членов комиссии и СМИ.

Напомним, кинотеатр «Киев» закрылся на инвентаризацию еще 7 июня.

В течении 20 лет комплекс находился в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев". В начале 2019 года стало известно, что прошлому арендатору кинотеатра не продлили строк аренды.

Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своих намерениях не продлевать срок аренды, что является незаконным, бывшая дирекция кинотеатра подала на КГГА в суд.

В мае КГГА подписала договор с компанией "Синема Центр" об аренде помещений кинотеатра "Киев".