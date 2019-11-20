В столице зафиксировали новый антирекорд превышения скорости

Одна из машин двигалась со скоростью 288 км в час средь бела дня, еще и в туманную погоду.

В Киеве на Cтоличном шоссе зафиксировали новый антирекорд превышения скорости. Один из автомобилей разогнался до 288 км/ч при том, что на улице был туман. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

«Электронная система TruSign зафиксировала, что вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь - 288 км в час. Поражает и то, что произошло это среди бела дня - в 14:32, к тому же в туманную погоду», - отмечается в сообщении.

Центр организации дорожного движения подчеркнул, что нарушения ПДД, связанные с перевышением скорости являются регулярными. «Такая ситуация недопустима, ведь угроза для жизни водителей-нарушителей и тех, кто оказался рядом, является критической».

Кроме того, начальнику управления патрульной полиции Киева было направлено письмо, с указанной информацией о таких нарушениях скоростного режима и с просьбой принять неотложные меры относительно соблюдения ПДД.

Напомним, вчера Центр организации дорожного движения сообщал, что на Столичном шоссе в Киеве за одни сутки 18 ноября сразу 67,8% водителей превысили скорость. Антирекорд по скорости побила машина, которая ехала со скоростью 222 км в час.

20 ноября патрульная полиция увеличилаколичество приборов TruCAM и добавила новые участки, где будет осуществляться фиксация скоростного режима. Так, в Украине появилось еще 57 оборудованных этой системой точек, еще две локации расширены.