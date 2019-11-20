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Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью комбрига Коростелева

Полковник скончался в больнице Харькова 19 ноября.

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью комбрига Коростелева
Евгений Коростелев
Фото: mil.in.ua

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью командира 128-й бригады Евгения Коростелева, который после ранения на Донбассе проходил лечение в Военно-Медицинском клиническом центре Северного региона.

Об этом президент сказал во время рабочей поездки в Станицу Луганскую.

"Мы теряем лучших людей, и я сегодня своим указом наградил, к сожалению, посмертно Евгения Коростелева, который был комбригом 128-й горно-штурмовой бригады. В ходе операции разминирования он получил серьезные ранения и, к сожалению, ушел. Но он всегда с нами, слава таким героям. Наши соболезнования семье, родным и его детям", - заявил Зеленский.

Напомним, 19 ноября в Харькове скончался раненый на Донбассе командир 128-й бригады Евгений Коростелев. Он был ранен 13 ноября возле Докучаевска. Кроме командира, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.

Полковник Коростелев находится в должности командира 128-й бригады недавно. Он сменил на посту Героя Украины полковника Сергея Собко. До этого Коростелев занимал должность командира самоходно-артиллерийского дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге 21 июля 2015 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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