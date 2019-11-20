Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
ГлавнаяОбществоЖизнь

В четверг в Киеве от -1 до +1, без существенных осадков

В столице будет облачно, с прояснениями.

В четверг в Киеве от -1 до +1, без существенных осадков
Фото: instagram/by_istphoto

В четверг, 21 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем -1…+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +2…+9 градусов, в Закарпатье +10…+15 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +1…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-4 градуса, в Сумской области 0…-5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-10 градусов, днем +1…-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем -2…+4 градуса; в Одесской области ночью и днем +3…+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также