В среду в Киеве днем без осадков, максимум +7

Ночью местами может быть небольшой дождь.

20 ноября в Киеве облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +7…+13 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.

На севере Украины облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины облачно, ночью в Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +2…+8 градусов.

На востоке Украины облачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины облачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.