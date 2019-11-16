В воскресенье в Киеве до +11 градусов

17 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +8…+14 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +7…+13 градусов; в Сумской области ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов; в Полтавской и Днепропетровской областях ночью -1…+5 градусов, днем +6…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем +6…+12 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +8…+15 градусов; в Запорожской области ночью -1…+4 градуса, днем +7…+13 градусов, в Одесской области +9…+14 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.