Боевики вторые сутки ведут огонь с направления Петровского

В штабе ООС заявили о провокации боевиков возле участка разведения войск и сил в Петровском и Богдановке. Об этом говорится в сообщении штаба на странице в Фейсбук.

"В районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В пятницу днем противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета из направления Викторовка по нашим позициям в районе Новогнатовки. В субботу утром в течение получаса российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки.

Огонь велся с направления Петровского.

"Враг, ведя огонь из правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса ", - подчеркнули в штабе.

Отмечается, что такие действия боевиков расценивают как попытку сорвать процесс разведения сил и средств.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.