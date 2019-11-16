"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова
"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова
СБУ сообщила о задержании командира ИГИЛ Аль Бара Шишани
СБУ сообщила о задержании командира ИГИЛ Аль Бара Шишани
Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Представительница Кабмина в Раде отказалась от должности
Представительница Кабмина в Раде отказалась от должности
Влад Троицкий: «Достоинство Зеленского – он не думает, что компетентен во всех вопросах»
Влад Троицкий: «Достоинство Зеленского – он не думает, что компетентен во всех вопросах»
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
Львовские железнодорожники майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци"
Львовские железнодорожники майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци"
Скороход заявила, что "Слуги" получают зарплаты по $5 тысяч в конвертах
Скороход заявила, что "Слуги" получают зарплаты по $5 тысяч в конвертах
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
ГлавнаяОбществоВойна

В подвале жилого дома в Чермалыке обнаружили схрон с боеприпасами

Среди них три РПГ, двести патронов, тротиловые шашки и заряды к гранатомету.

В подвале жилого дома в Чермалыке обнаружили схрон с боеприпасами
В подвале жилого дома в Чермалыке обнаружили схрон с боеприпасами
Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

В Чермалыке военные обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Три РПГ-22, две сотни патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы хранились в подвале одного из жилых домов в населенном пункте Чермалык", - говорится в сообщении.

Тайник нашли нацгвардейцы совместно с сотрудниками СБУ во время выполнения боевой задачи в Донецкой области.

По данному факту сведения несли в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее схрон с боеприпасами нашли возле заброшенной шахты в Луганской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также