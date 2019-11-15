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​Подозреваемый в избиении детей в одесском приюте полицейский уволен

Такое решение принято по результатам служебного расследования.

​Подозреваемый в избиении детей в одесском приюте полицейский уволен
Архивное фото
Фото: hayeli.am

Руководство полиции Одесской области уволило ювенального инспектора  Андрея Крецул, которого обвиняют в избиении детей в приюте "Свитанок".

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

"По результатам служебного расследования его (Крецул -ред.) уволили. То есть во время служебного расследования его отстранили, а по результатам - уволили. Такое решение было принято на этой неделе ", - рассказал начальник ювенальной превенции полиции области Виталий Капуляк.

Об издевательствах над детьми в одесском центре социально-психологической реабилитации "Свитанок" сообщила  активистка и бывшая сотрудница местной полиции Зоя Мельник. Она заявила, что детей били воспитатели центра и полицейский Хмельницкого отдела Андрей Крецул. По словам активистки, из-за насилия дети неоднократно убегали из приюта.

Напомним, в августе прошлого года одесскому приюту "Свитанок" назначили проверку из-за жалоб детей на побои. Скандал вокруг приюта поднялся после публикации Мельник. Активистка познакомилась с девочкой из приюта, которая рассказала, что воспитатели применяют к ней методы физического воздействия. Когда видеозапись показаний девочки попала в сеть, полиция открыла уголовное производство по 126 статье УК (побои и истязание).

Директор службы по правам детей Одесской ОГА Алла Кирияк отказалась признать, что в приюте бьют детей. "Если бы действительно существовали факты насилия в отношении детей, такая информация сразу была бы передана детьми тем, кому они доверяют: психологу, заведующему, волонтерам, другим лицам", - заявляла она в комментарии LB.ua.

По ее словам, ни одного сигнала за последние три года о фактах насилия со стороны персонала не поступали. 9 августа прошлого года Кирияк отстранили от занимаемой должности.

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