Госпогранслужба задержала иностранца в церковной рясе, который в розыске Интерпола

Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска "Новые Трояны" пограничники Измаильского отряда в Одесской области задержали гражданина Боснии и Герцеговины в церковной рясе, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители выяснили, что иностранца разыскивали правоохранительные органы Сербии.

На данный момент 44-летнего задержанного передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в начале ноября житель Закарпатья пытался перевести через госграницу 12 вьетнамцев, маскируя их под диких животных.

Нелегалы при себе имели маскировочные накидки, позволяющих им оставаться незамеченными от тепловизоров, спальный мешок, а также у одного из задержанных пограничники обнаружили имитатор следа дикого животного.