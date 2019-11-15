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На Харьковщине работников лесничества заподозрили в незаконной вырубке 18 тыс. деревьев

Ущерб государству превысил 98,6 млн гривен. 

На Харьковщине работников лесничества заподозрили в незаконной вырубке 18 тыс. деревьев
Фото: gp.gov.ua

В Харьковской области восьми работникам лесничества объявили о подозрении в растрате государственного имущества на сумму более 98 млн гривен. По данным следствия, они незаконно вырубили около 18 тысяч деревьев, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Они, вероятно, совершили растрату вверенного им имущества путем незаконной вырубки более 18 тысяч деревьев на территории лесного хозяйства, в результате чего государству принесен ущерб на сумму более 98,6 млн гривен", - сообщили в ГПУ.

Фото: gp.gov.ua

14 ноября правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов расследования, продолжается досудебное следствие.

Напомним, 11 ноября Кабмин запустил пилотный проект электронной регистрации заготовки древесины и онлайн-карты вырубок деревьев.

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