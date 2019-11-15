"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
Вице-чемпионка мира по спортивной гимнастике рассказала о причинах начать карьеру в порноиндустрии
Вице-чемпионка мира по спортивной гимнастике рассказала о причинах начать карьеру в порноиндустрии
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
ГлавнаяОбществоВойна

Возле Петровского и Богдановки обезвредили 19 мин, - ГосЧС

С начала работ обследовано территорию площадью почти в 3 гектара.

Возле Петровского и Богдановки обезвредили 19 мин, - ГосЧС
Фото: dsns.gov.ua

На линии разграничения возле Петровского и Богдановки, где 13 ноября началось разминирование территорий, обезврежено 19 мин. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что накануне специалисты изъяли и обезвредили 13 единиц взрывоопасных предметов у Петровского и Богдановки.

«С начала работ обследовано территорию площадью 2,27 га, обнаружено и обезврежено 19 единиц взрывоопасных предметов. Продолжение обследования загрязненной территории запланировано на 9:00 15 ноября», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, к разминированию территорий привлекалось 4 пиротехнических расчетов (20 человек личного состава и 8 единиц техники).

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также