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Боевики обстреляли Каменку Донецкой области, сгорел дом

Враг 8 раз обстрелял позиции украинских военных. Потерь нет.

Боевики обстреляли Каменку Донецкой области, сгорел дом
Фото: EPA/UPG

Днем 14 ноября боевики открыли огонь по Каменке Донецкой области, вследствие чего сгорел двухэтажный дом.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, около 15:00, в районе населенного пункта Каменка Донецкой области враг вел огонь и по гражданской инфраструктуре. Вследствие таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Полностью уничтожен двухэтажный дом", - говорится в вечерней сводке штаба.

С начала суток боевики восемь раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики три раза обстреляли украинские позиции возле населенных пунктов Желобки и Новотошковское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС возле Каменки, Песков и Новомихайловки.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

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