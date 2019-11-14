Куда приходят посылки с Joom: как выбрать самую быструю доставку

Joom – относительно новый китайский интернет-магазин. Он предлагает продукцию от производителей из Китая, составляя неплохую конкуренцию АлиЭкспресс и Амазону. Заказы с него доставляются различными компаниями. Например, Новой Почтой. Жители Украины могут насладиться качеством и скоростью доставки покупок с Джума в полной мере. Только у многих возникает вопрос – куда и как приходят почтовые отправления из соответствующего интернет-магазина.

Отследить посылку Новой Почты или начало работы с Joom

Чтобы начать выгодные покупки на Джуме, нужно в первую очередь присоединиться к этому проекту в качестве пользователя. Для этого требуется открыть официальную страницу портала или инициализировать мобильное приложение на свой девайс. Сразу после станет доступна бесплатная регистрация.

Она может осуществляться через социальные сети – Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Гугл. После регистрации желательно указать сведения о банковской карте. Тогда пользователю не придется постоянно вводить платежную информацию в лог оплаты покупки.

По завершению регистрации человек получит доступ к полному каталогу предметов Joom. Можно выбирать то, что хочется, а затем оформлять заказ. Но перед этим рекомендуется обратить внимание на доставку. Это важный момент, влияющий на скорость получения груза.

Отслеживание посылок Новой Почты – выбор способа доставки

Отследить заказ Новой Почты удастся только после того, как поставщик сформирует его, а затем отправит через выбранную почтовую службу. До регистрации отправления добиться необходимого результата не получится.

После того, как пользователь сформировал заказ, нужно будет определиться со способом доставки. Все возможные варианты представлены в логе товара. Поставщики обычно пишут:

· стоимость услуг (можно воспользоваться Free Shipping);

· срок доставки;

· максимальный срок ожидания груза.

Изучив все предложенные варианты, покупатель сможет выбрать оптимальное для себя решение. Зачастую люди выбирают бесплатную доставку. Ждать ее приходится дольше, зато платить не придется.

Что влияет на скорость пересылки

Оформляя очередной заказ на Joom, придется обратить внимание не только на выбранный способ доставки, но и на некоторые факторы, способные замедлить транспортировку продукции.

В среднем из Китая до Украины и России посылки доходят за 15-45 дней. При этом максимальный срок ожидания оплаченной покупки на Джуме составляет 75 суток. Если в течение этого периода юзер не поставил отметку о получении в логе заказа, производится автоматический возврат средств на банковскую карту или электронный кошелек. Очень удобно!

На скорость доставки влияют следующие факторы:

· сезонность;

· выходные;

· праздники;

· выбранный способ доставки;

· качество оказания почтовых услуг местными компаниями;

· нагрузка на интернет-магазин и почтовые организации.

Задержки при доставке возникают во время торжеств в Китае, а также перед региональными праздниками. Например, накануне Нового Года. Почтовые службы и интернет-магазины загружены, это сказывается на скорости их работы.

Платная доставка оказывается быстрее бесплатной, но не всегда она выгодна. Чему именно отдавать предпочтение, каждый должен решать самостоятельно. Если не хочется долго ждать и постоянно проводить отслеживание посылок Новой Почты или иных транспортно-логистических организаций, рекомендуется остановиться на платных методах доставки. Некоторые подразумевают самовывоз из специальных камер хранения.

Как «путешествует» посылка с Joom

Что происходит с заказом после его формирования? Как только пользователь сделал очередную покупку, она собирается поставщиком. Тот, в свою очередь, обращается в почтовое отделение и регистрирует груз, отправляя его получателю. Посылкам присваиваются трек-номера.

Сначала посылку принимают, затем отправляют на сортировку. Там посылки перераспределяются и начинают свое путешествие от одного промежуточного пункта к другому, а затем – до таможни.

Таможенные службы проверяют почтовые отправления – если проблем нет, их пропускают через границу и передают почтовому отделению по месту жительства получателя. В противном случае заказ возвращают поставщику.

Проследить посылку Новой Почты можно через Posylka.net. Сервис предлагает бесплатные услуги отображения информации о перемещении грузов, пересылаемых различными транспортными компаниями. Joom, AliExpress и другие популярные магазины успешно сотрудничают с соответствующим порталом. Чтобы узнать, где груз, придется ввести трек-номер на сайте и нажать на кнопку поиска.