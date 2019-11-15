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Львовские железнодорожники майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци"

Для этого использовали более 100 компьютеров. 

Львовские железнодорожники майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци"
Фото: uz.gov.ua

Работники Львовской железной дороги организовали майнинговую ферму биткоинов, которая работала за счет электроэнергии "Укрзализныци"

Примерная сумма нанесенных предприятию убытков составила миллион гривен, сообщили в пресс-службе УЗ.

"Во время обыска помещения, где находилась так называемая ферма, обнаружено более 100 единиц компьютерного оборудования, которое совершало генерирование биткоинов. Техника была подсоединена к электросети "Укрзализныци", - пояснил директор департамента экономической и информационной безопасности УЗ Олег Назарук.

Он подчеркнул, что украинское законодательство запрещает выпуск и оборот криптовалют на территории Украины.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства "Укрзализныци" из-за жалоб на тотальную коррупцию. 

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