Суд вернул под стражу подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко (документ)

Крапивницкий апелляционный суд 14 ноября вынес решение вернуть под стражу Вадима Мельника, обвиняемого в убийстве журналиста и активиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Апелляционную жалобу на решение предыдущего суда о домашнем аресте подал прокурор А. Греков. Обвиняемый был включен по видеосвязи из Киева и должен был при полицейских дождаться самого решения суда, которое за несколько часов должны были доставить в Киев из Кропивницкого суда.

Однако Мельника из суда увезла "скорая помощь", решения суда не дождались.

Фото: facebook.com/Собченко Олег

Дело все время рассматривали в Черкасской области, однако судьи Черкасского апелляционного суда взяли отвод, и дело распределили на Кропивницкий апелляционный суд. Сам Вадим Мельник проживает в Бориспольском районе Киева.

Сразу же после вынесения решения активисты забили тревогу в соцсетях. Решение об аресте обвиняемого должны были доставить через несколько часов, и по их мнению, риск побега Мельника был очень велик. Олег Собченко, который следил за ходом событий в суде, призвал активистов подтягиваться под здание суда, чтобы не дать Вадиму Мельнику уйти от правосудия.

После его сообщения в суд, где действительно уже собралась группа "титушек" в поддержку Мельника, приехал экс-нардеп Игорь Луценко и еще один активист. Несмотря на то, что полиция обещала не выпустить Мельника, спустя 20 минут стало известно, что "скорая помощь" увезла его в БСП.

Напомним, подозреваемый Вадим Мельник непрерывно находился под стражей от 18 мая 2017 года. Он обвиняется в организации убийства журналиста и активиста Василия Сергиенко. Городищенский районный суд Черкасской области 22 августа отпустил его из СИЗО под домашний арест. В июне судьи этого суда приняли решение отпустить под домашний арест фигурантов дела Романа Недибалюка и Виктора Горбенко. Летом 2018 года суд оставил на свободе еще одного фигуранта - Валентина Завражина, вопреки тяжелым обвинениям, выдвинутым против него.

4 апреля 2014 журналиста и активиста Василия Сергиенко похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. На следующее утро его нашли замученным насмерть в лесу. По словам родных погибшего, Сергиенко занимался расследованием земельных махинаций, которые вывели его на нынешнего нардепа Геннадия Бобова.

В убийстве Василия Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко и Романа Недыбалюка, а также Андрея Иносова и Валентина Завражина. Все они, по данным следствия, входили в преступную группировку из двух подразделений, одно из которых должно было похитить Сергиенко, а второе - убить его и закопать в лесу.