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Суд отпустил под домашний арест одну из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов

Прокурор просил для Ольги Капинус арест

Суд отпустил под домашний арест одну из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов
Ольга Капинус ( в центре)
Фото: Макс Левин

Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест с 22:00 до 6:00 одну из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов для нужд Министерства обороны - заместителя начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Ольгу Капинус.

Решение объявил следователь судья Олег Белоцерковец, передает корреспондент LB.UA.

Прокурор Николай Середа просил для подозреваемой арест, ссылаясь на то, что в ходе расследования были зафиксированы разговоры между Капинус и Сергеем Почтаренко, в которых они якобы обсуждали проблему некачественных бронежилетов.

"11 апреля в кабинете Почтаренко они обсуждали проблему принятия некачественных бронежилетов, и то, что Шевчук, который на тот момент был заместителем министра обороны, требовал принимать эти бронежилеты", - сказал Середа.

В свою очередь, адвокат Капинус Владимир Кореняк заявил, что во время обыска 26 июня были изъяты бронежилеты, которые не были должным образом упакованы, а на складе, где хранились, до проведения экспертизы не были соблюдены надлежащие условия.

Адвокат также отмечал, что риска противодействия следствию со стороны Капинус нет, поскольку она знала о расследовании с июня и по каждому вызову следователя давала показания.

Сама Капинус заявила, что не знала ни об одном случае поставки для украинской армии простреливаемых бронежилетов. Она также отметила, что качество бронежилетов подтверждают лабораторные исследования, контроль за которыми не входит в ее обязанности.

Пятеро человек просили отпустить Капинус на поруки, среди которых - автогонщик и волонтер Алексей Мочанов.

Напомним, накануне Печерский райсуд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога одного из подозреваемых по этому делу - начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Дмитрия Марченко. Четверым другим подозреваемым суд не смог избрать меру пресечения.

Вікторія МатолаВікторія Матола, Журналіст
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